Edin Visca gollerine devam ediyor - Son Dakika
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Edin Visca gollerine devam ediyor

02.03.2022 12:59
Edin Visca gollerine devam ediyor

Trabzonspor'un, Medipol Başakşehir'den devre arasında kadrosuna kattığı Edin Visca, Spor Toto Süper Lig'in ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da gollerine devam ediyor.

Trabzonspor'un, Medipol Başakşehir'den devre arasında kadrosuna kattığı Edin Visca, Spor Toto Süper Lig'in ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da gollerine devam ediyor.

Süper Lig'de 10 yıllık Medipol Başakşehir macerasının ardından devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, Abdullah Avcı ile yeniden buluştuğu bordo-mavili takımda performansıyla takımına önemli katkı sağlıyor. Karadeniz ekibiyle, Süper Lig'de forma giydiği 7 maçta 5 gol atan Boşnak oyuncu Ziraat Türkiye Kupası'nda da gollerine devam etti.

Trabzonspor'un sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup edip adını yarı final yazdırdığı maçta galibiyet golünü atan Edin Visca, hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda takımına katkı sağlamaya devam etti. Boşnak oyuncu bordo-mavili takıma ligde 12 puanlık katkı sağladı.

Avcı'yı mahcup etmedi

Teknik Direktör Abdullah Avcı, 2011-2012 sezonunda o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a Edin Visca'yı transfer etmişti. Uzun yıllar Bosnalı oyuncuyla çalışan Avcı, Beşiktaş'ın başına geçmesiyle bu birliktelik son bulmuştu. Başakşehir'de, Avcı yönetiminde 208 maça çıkan oyuncu 62 gole imza atarken, 64 de asist yapmıştı. Yönetim, Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği oyuncuyu 2021-2022 sezonunun devre arasında transfer ederek kadrosuna kattı. Edin Visca, 2.5 sezon sonra yeniden eski hocasıyla buluşarak 7 maçta 5 gole imza attı ve şampiyonluk yolunda Karadeniz ekibine önemli katkı sağladı. Başarılı oyuncu kupada da gollerine devam ederek hocası Abdullah Avcı'yı mahcup etmedi. - TRABZON

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Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Edin Visca, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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