Edirne Belediye Başkanı Gürkan, tamamlanan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Edirne Belediye Başkanı Gürkan, tamamlanan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni değerlendirdi Açıklaması

05.07.2022 16:39
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, tamamlanan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni değerlendirdi Açıklaması

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin birçok ilke sahne olduğunu belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin birçok ilke sahne olduğunu belirtti.

Edirne Belediye Meclisinin temmuz ayı olağan birleşiminde konuşan Gürkan, hem sürprizlere sahne olan hem de geleneklerin yaşatılması anlamında eksiksiz bir Kırkpınar yaşadıklarını söyledi.

Kırkpınar'da genç pehlivanların büyük başarı gösterdiğini anlatan Gürkan, "Rekorların kırıldığı, ilklerin yaşandığı bir Kırkpınar'ı geride bıraktık. Genç başpehlivanlar bütün favori isimleri ilk turdan itibaren eleyerek finale gittiler. Başpehlivanlıkta ikinci yılında olan Cengizhan Şimşek altın kemerin sahibi oldu. Mustafa Taş ise başpehlivanlıkta ilk yılı olmasına rağmen finale çıkma başarısı gösterdi. Bu gerçekten yağlı güreşin geleceği açısından da hepimizi sevindiren bir husus. Kırkpınar'da bu yıl bilet satışlarında da rekor kırıldı. Cumartesi günü tüm biletler tükendi. Bilet satışından 1 milyon 407 bin 650 lira gelir elde edildi." diye konuştu.

Gürkan, ağalık ihalesinde de bir rekor kırıldığını, Cumhuriyet'in 100. yılında, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in 4 milyon 22 bin lira bedelle yine ağalığı aldığını hatırlattı.

Edirne Belediyesinin Kırkpınar'dan toplam 5 milyon 852 bin 84 lira gelir elde ettiğini anlatan Başkan Gürkan, giderlerin tamamının hesaplanmadığını fakat ilk etapta 1 milyon 903 bin 57 lira pehlivanlara ücret ödediklerini aktardı.

Başkan Gürkan, başta Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık olmak üzere Kırkpınar'ın eksiksiz bir şekilde düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Recep Gürkan, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirne Belediye Başkanı Gürkan, tamamlanan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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