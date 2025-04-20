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Edirne'de Dostluk Turnuvası

Edirne\'de Dostluk Turnuvası

Edirne'de ABD'li güreşçilerle yapılan dostluk turnuvasında Türk sporcular 9 galibiyet aldı.

20.04.2025 13:09
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EDİRNE'de, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Maine eyaletinden Türkiye'ye kampa gelen eyalet karması ile Edirneli güreşçiler dostluk turnuvasında karşılaştı. Farklı yaş ve sıkletlerde gerçekleşen 10 karşılaşmanın 9'unu, Türk güreşçiler kazandı.

ABD'nin Maine eyaletinden Edirne'ye kamp dönemi için gelen 15-19 yaş arası 10 sporcu, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi sporcularıyla birlikte hem antrenman yaptı, hem de dostluk turnuvasında karşı karşıya geldi. Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen dostluk turnuvası, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirildi.

ANTRENÖR HABİL KARA: EDİRNE GÜREŞTE DÜNYANIN MERKEZİ OLDU

Müsabakaların öncesinde açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi Antrenörü Habil Kara, Edirne'nin güreşçi havuzunun geniş olması dolayısıyla, yabancı ülkelerin kamp merkezi olarak Edirne'yi sıkça tercih ettiklerini söyledi. Kara, "Bu müsabakaların hem bizim için hem misafir takım için önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü, her yıl ABD'den çeşitli gruplar burada antrenman yapıyorlar, ikili müsabakalar yapıyoruz. Geçen yılda yine ABD'den bir takım gelmişti, bu sene de var. Haziran ayında da 60 kişilik büyük bir kafile gelecek. Buradaki ortamdan memnum kaldılar. Geçen sene burada onlar için yaptığımız çalışmaların çok faydalı olduğunu söylediler ve tekrar gelmek istediklerini belirttiler. Bu da gösteriyor ki; Edirne güreş alanında sadece Avrupa ve Balkanların değil, aynı zamanda dünyanın merkezi olmuş oldu. Çünkü çeşitli zamanlarda, yurt dışından birçok takım burada hazırlık dönemi geçiriyor. Bizim imkanlarımız şu an gerçekten iyi" dedi.

ŞAMİL DOĞU DELEN: EDİRNE'NİN EN İYİLERİYLE YARIŞACAĞIZ

Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen de, Edirne'nin en iyileriyle yarışa çıktıklarını söyledi. Delen, "Tabi bu tip kamp dönemleri ve turnuvalar önemli. Her ülkenin bir güreş stili var. Hem onların hem bizim açımızdan, yabancı fobisini yenmesi açısından güreşçilerin, bu yaş kategorilerinde güreşmesi artı getirmiştir. Hem şehrimizin tanıtımı hem sporumuzun tanıtımı adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Serbest stilde güreşecek, 15-19 yaş aralığında sporcular var. Hepsine aynı yaş ve aynı kilo olmak üzere rakip var, bizim güreşçi havuzumuz zaten çok fazla. Biz de Edirne'mizin en iyileriyle yarışa çıkacağız" şeklinde konuştu.

Turnuvada, farklı yaş ve kategorilerde gerçekleşen 10 mücadelenin 9'unda, etkinliğe Edirne'den katılan Türk sporcular minderden galip ayrıldı.

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Kaynak: DHA

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