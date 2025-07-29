Edirne Olimpik Sporcu Yetiştirecek

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), serbest dalış, paletli yüzme ve cankurtaran branşlarında olimpik sporcu yetiştirilmesi amacıyla Edirne'yi pilot il olarak belirledi.

TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Devrim Ulusoy, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin spor potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu söyledi.

Serbest dalış, paletli yüzme ve cankurtaran branşlarının olimpik olduğunu belirten Ulusoy, "Federasyon Başkanımız Kadir Sağlam, bu branşların daha hareketli hale gelmesi için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın destekleriyle bu çalışmaların başlamasını sağladı." dedi.

Belirlenen branşlarda olimpik sporcuların yetiştirilmesi için Edirne'nin pilot olarak seçildiğini anlatan Ulusoy, şunları kaydetti:

"Edirne'nin havuzu ve potansiyeli inanılmaz kuvvetli. Burada çok değerli sporcuları lisanslayıp yurt dışında ülkemizi temsil etmesini sağlayacağız. Bunu hedefliyoruz ve yapacağız. Bu branşlarda biri paletli yüzme ve çok aksiyonlu bir branş. İkincisi havuzda serbest dalış. Üçüncüsü ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda denemesi yapılacak sportif cankurtaran. 2032'deki olimpiyatlarda yer alabileceğimiz en önemli branşlardan birisi. Burada hızlı bir şekilde organize olup, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün destekleriyle en kısa sürede olimpik sporcular yetiştirmeye başlayacağız. Edirne bu üç branşta olimpik sporcular yetiştirmek için pilot il oldu."

"Edirne'nin bu konuda söz sahibi olmasını istiyoruz"

TSSF İl Temsilcisi Özkan Arsu ise geleceğin olimpik sporcularının Edirne'de yetişecek olmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Federasyon Başkanı Kadir Sağlam ve Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Arsu, "Yeni bir projeyi başlattık. Paletli yüzme, serbest dalış ve cankurtaran branşlarında Edirne'yi şaha kaldırmak ve olimpik sporcular yetiştirmek için çalışacağız. Kulüplerden sporcu bazında destek istedik. Edirne'nin bu konuda söz sahibi olmasını istiyoruz. 1-2 yıl içinde iyi sporcular yetiştirip ulusal ve uluslararası organizasyonlarda adımızdan söz ettireceğiz." diye konuştu.