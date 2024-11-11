Ediz Gürel Dünya Sıralamasında 95. oldu - Son Dakika
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Spor

Ediz Gürel Dünya Sıralamasında 95. oldu

Büyükusta Ediz Gürel, Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda 2640,7 ELO puanı ile başarılı oldu.

11.11.2024 22:17
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Büyükusta (GM) ünvanlı Ediz Gürel, satranç derecelendirme sistemi ELO'ya göre ulaştığı puanla dünya sıralamasında ilk 100'e girdi.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz, Karadağ'ın Petrovac kasabasında devam eden Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'ndaki performansıyla 2640,7 ELO puanına ulaştı.

15 yaşındaki GM Ediz böylece canlı dünya sıralamasında 95'inciliğe yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ediz Gürel Dünya Sıralamasında 95. oldu - Son Dakika

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