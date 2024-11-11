Büyükusta (GM) ünvanlı Ediz Gürel, satranç derecelendirme sistemi ELO'ya göre ulaştığı puanla dünya sıralamasında ilk 100'e girdi.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz, Karadağ'ın Petrovac kasabasında devam eden Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'ndaki performansıyla 2640,7 ELO puanına ulaştı.
15 yaşındaki GM Ediz böylece canlı dünya sıralamasında 95'inciliğe yükseldi.
Son Dakika › Spor › Ediz Gürel Dünya Sıralamasında 95. oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?