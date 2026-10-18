Efe Anıl Al, Adana Kozan'da 10'uncu Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan oldu - Son Dakika
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Efe Anıl Al, Adana Kozan'da 10'uncu Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan oldu

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Efe Anıl Al, Adana Kozan\'da 10\'uncu Karakucak Güreşleri\'nde başpehlivan oldu
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Kozan'da olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı anısına 10'uncu kez düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde Efe Anıl Al başpehlivan oldu. Yaklaşık 1000 sporcunun katıldığı güreşleri Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi düzenledi, çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş izledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı anısına bu yıl 10'uncu kez organize edilen Karakucak Güreşleri'nde Efe Anıl Al başpehlivan oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesince Cumhuriyet Mahallesi'ndeki İsmet Atlı Müzesi'nin de yer aldığı 14 dönüm alanda oluşturulan er meydanında gerçekleştirilen organizasyona, yaklaşık 1000 sporcu katıldı.

İsmet Atlı'nın kardeşi Hüseyin Atlı'nın güreş ağalığını yaptığı organizasyonda, rakiplerini eleyen Efe Anıl Al, 10. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar güreşleri takip etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Efe Anıl Al, Adana Kozan'da 10'uncu Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan oldu - Son Dakika
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