Efeler 09'da 2 imza 1 veda - Son Dakika
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Efeler 09'da 2 imza 1 veda

24.06.2022 11:50
Efeler 09'da 2 imza 1 veda

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 Spor FK, iç transferde 2 oyuncusuyla yeniden anlaşırken, 1 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 Spor FK, iç transferde 2 oyuncusuyla yeniden anlaşırken, 1 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlılar, stoper Recep Dalyak ve sağ bek Gökhan Bulut'la kontrat yeniledi. Aydın temsilcisi geçen sezon devre arasında takıma katılan sol bek Muhammed Mustafa Doğan'la ise vedalaştı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Efeler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler 09'da 2 imza 1 veda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efeler 09'da 2 imza 1 veda - Son Dakika
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