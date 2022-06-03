Efeler, tecrübeli futbolcu için, "Geçtiğimiz sezon şampiyon kadromuzda yer alan takımımızın ikinci kaptanı Soner Ergençay'a katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullanıldı.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Efeler, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Efeler 09'da kaptan da gitti - Son Dakika

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