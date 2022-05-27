Efeler 09 FK'da Başkan Eymen Atay oldu - Son Dakika
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Efeler 09 FK'da Başkan Eymen Atay oldu

27.05.2022 10:55
Efeler 09 FK'da Başkan Eymen Atay oldu

Bölgesel Amatör Lig Play-Off'unda şampiyon olarak adını 3'ürcü Lig'e yazdıran Efeler 09 FK kongresini yaptı.

Bölgesel Amatör Lig Play-Off'unda şampiyon olarak adını 3'ürcü Lig'e yazdıran Efeler 09 FK kongresini yaptı. Yapılan kongre sonunda tek liste ile gidilen seçimlerde Av. Eymen Atay kulüp başkanlığına getirildi. Eski Başkan ve Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kulübün onursal başkanlığına getirildi. Efeler Belediye ve önceki Kulüp Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın da katıldığı olağan genel kurul toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından faaliyet raporları ve gelir gider tablosunun oylanarak kabul edilmesinin ardından kulübün yeni yönetim kurulu seçimi yapıldı. Tek liste ile gerçekleştirilen oylamada yeni kulüp başkanı Av. Eymen Atay oldu. Yeni yönetim kurulu ise Mustafa Erhan Köse, Kutluhan Alper, Efecan Sadegönül, Uğur İşitman, Atilla Deniz Polat ve Yasin Akın isimlerinden oluştu.


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Efeler 09 SFK'da genel kurul yapıldı Efeler 09 SFK'da genel kurul yapıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Efeler 09 FK'da Başkan Eymen Atay oldu - Son Dakika


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