Efeler 09 SFK'da, Boyar dönemi başladı - Son Dakika

Bölgesel Amatör Lig'de liderliğini sürdüren Efeler 09 SFK'da Teknik Direktör Veyis Kanber ile yollar ayrıldı. Yeni teknik adam arayışına giren yeşil-beyazlılar, geçen sene Samsunspor'da görev yapan Recep Sermet Boyar ile anlaştı.

Konu ile ilgili Efeler 09 SFK'dan yapılan açıkalamada; "Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Bölge 3.Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Efeler 09 Spor Futbol Kulübü (SFK), Veyis Kanber'den boşalan teknik direktörlük görevine Recep Sermet Boyar'ı getirdi. Geçen sene Samsunspor'da görev yapan 50 yaşındaki tecrübeli teknik adam, kırmızı beyazlı ekip ile TFF 1.Lig U19 Türkiye Şampiyonluğu sevinci yaşadı. Futbolculuk dönemlerinde Samsunspor, Eskişehirspor, Kuşadasıspor, Kartalspor ve Kırşehirspor gibi takımlarda top koşturan Recep Sermet Boyar, teknik direktörlük kariyerinde ise daha önce, Ladik Belediyespor, Karsspor ve Samsun Kadıköyspor gibi takımların yanı sıra; Samsunspor A Takımında yardımcı antrenörlük ve Teknik Sorumluluk görevlerinde de yer aldı. Yeni hocamıza hoş geldin diyor, hep birlikte şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN