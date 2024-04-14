Efeler 09 SFK ve Anadolu Üniversitesi Berabere Kaldı

TFF 3. Lig 2. Grup 28. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, evinde ağırladığı Anadolu Üniversitesi ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı
Hakemler: Recep Buğra Çetin, Burak Menteşe, Batuhan Sarıgül
Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Berkan (Dk. 86 Emirhan), Enescan (Dk. 65 Furkan T.), Furkan K., Alpay, Sabutay Alper, Enis (Dk. 77 Murat), Burak, Atakan (Dk. 65 Tayyip Mevlüt), Tuğay, Uğur (Dk. 77 Eren)
Teknik Direktör: Veyis Kanber
Anadolu Üniversitesi: Şener, Deniz, Furkan Mehmet, Rıdvan, Umut, Metin Emre (Dk. 80 Tezcan), İbrahim (Dk. 80 Okan), Halil İbrahim, Abdullah, Ali Fırat, Furkan (Dk. 90+1 Emirhan)
Teknik Direktör: Engin Çalışır
Sarı kartlar: Furkan Külekci, Kemal Mert Özyiğit, Furkan Tuşik (Efeler 09 SFK), Hüseyin Tokmak (Anadolu Üniversitesi)
Goller: Dk. 78 Burak Özbakır (Efeler 09 SFK), Dk. 83 (P) Umut Akpınar (Anadolu Üniversitesi) - AYDIN
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