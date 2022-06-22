TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 Spor FK, iç transferde 4 oyuncusuyla daha sözleşme yeniledi. Yeşil-beyazlılarda şampiyon kadroda yer alan ön libero Fatih Bozok, kaleci Alper Özdemir, orta saha oyuncusu Hakan Can Durdu ve sağ kanat oyuncusu Süleyman Çelik ile yeniden anlaşma sağladı. Aydın temsilcisi, ön libero Serdar Sudun, stoper Sabutay Alper Bayülken ve forvet İshak Kurt'un ardından iç transferde 7 oyuncuyla nikah tazelemiş oldu.
Son Dakika › Spor › Efeler'den 4 imza daha - Son Dakika