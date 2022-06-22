Efeler'den 4 imza daha - Son Dakika
Üye Girişi

Efeler'den 4 imza daha

22.06.2022 10:30
Efeler'den 4 imza daha

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 Spor FK, iç transferde 4 oyuncusuyla daha sözleşme yeniledi.

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 Spor FK, iç transferde 4 oyuncusuyla daha sözleşme yeniledi. Yeşil-beyazlılarda şampiyon kadroda yer alan ön libero Fatih Bozok, kaleci Alper Özdemir, orta saha oyuncusu Hakan Can Durdu ve sağ kanat oyuncusu Süleyman Çelik ile yeniden anlaşma sağladı. Aydın temsilcisi, ön libero Serdar Sudun, stoper Sabutay Alper Bayülken ve forvet İshak Kurt'un ardından iç transferde 7 oyuncuyla nikah tazelemiş oldu.


- Nazilli
YORUMLAR
500
Fethiyespor'da 2 yolcu Fethiyespor'da 2 yolcu Balık halindeki baca yangını korkuttu Balık halindeki baca yangını korkuttu Bucasporlu Alper'e Samsunspor kancası Bucasporlu Alper'e Samsunspor kancası
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Efeler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler'den 4 imza daha - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:27 Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
11:13 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
11:01 Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:18:16. #1.12#
SON DAKİKA: Efeler'den 4 imza daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement