VOLEYBOL Efeler Ligi'nde 5'inci hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Ligde 5'inci haftada oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
TÜRŞAD SK - Akkuş Belediyespor: 3-0
Altekma - Cizre Belediyespor: 1-3
Spor Toto - Fenerbahçe Medicana: 3-1
Alanya Belediyespor - İstanbul Gençlik Spor: 3-2
Galatasaray - Halkbank: 3-2
Ziraat Bankkart - Arkas Spor: 0-3
Son Dakika › Spor › Efeler Ligi'nde 5. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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