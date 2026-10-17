Efeler Ligi'nde Sultanbeyli Belediyespor sahaya çıkmadı, karşılaşma tatil edildi

Efeler Ligi'nde Sultanbeyli Belediyespor sahaya çıkmadı, karşılaşma tatil edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Efeler Ligi ilk haftasında Sultanbeyli Belediyespor ile On Hotels Alanya Belediyespor arasındaki maç, ev sahibi ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edildi. Sultanbeyli Belediyesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın sonucuna Türkiye Voleybol Federasyonu karar verecek.
SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında Sultanbeyli Belediyespor ile On Hotels Alanya Belediyespor arasında oynanması gereken karşılaşma, ev sahibi ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edildi.
Sultanbeyli Belediyesi Spor Salonu'nda oynanması gereken karşılaşmaya Sultanbeyli Belediyesporlu oyuncular çıkmadı. Mücadelenin hakemi Erol Akbulut, bu nedenle maçı tatil etti.
Maçın sonucuna Türkiye Voleybol Federasyonu karar verecek.
Kaynak: AA
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