Efsane isim Gheorghe Popescu, Galatasaray'ın iki oyuncusunu ağır eleştirdi: İkisinin başarısız olduklarını gördükçe canım acıyor - Son Dakika

Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'nun sallantılı performanslarına ilişkin Galatasaray'ın eski futbolcusu Popescu açıklamalarda bulundu.

"UMARIM GALATASARAY'DA GÜZEL İŞLER YAPARLAR"

İki futbolcunun sarı - kırmızılı takımdaki performansı hakkında DigiSport'a konuşan Popescu, "Galatasaray'da eski ekipten kimin kaldığını bilmiyorum. Fatih Terim, Galatasaray'ın başındayken kendisiyle görüşmüştüm. Morutan ve Cicaldau için çok umutlu olduklarını söyleyebilirim. Takıma bir yabancı transfer edilince böyle oluyor. Barcelona'ya gittiğimde Cruyff'un bana, 'Seni buraya fark yaratman için getirdim, elinden geleni yap.' dediğini hatırlıyorum. Umarım ikisi de Galatasaray'da güzel işler yaparlar. Bir Rumen olarak ikisinin başarısız olduklarını gördükçe canım acıyor." ifadelerini kullandı.