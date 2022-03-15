Ekonomi Toplantısı Muratdağı'nda yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi Toplantısı Muratdağı'nda yapıldı

15.03.2022 12:07
Ekonomi Toplantısı Muratdağı'nda yapıldı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde 2022 yılı 1.Ekonomi Toplantısı Vali Ali Çelik Başkanlığında gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde 2022 yılı 1. Ekonomi Toplantısı Vali Ali Çelik Başkanlığında gerçekleştirildi.

Kütahya Valiliği 2022 Yılı 1. Ekonomi Toplantısı Vali Ali Çelik'in başkanlığında Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde gerçekleşti.

Kütahya Valisi Ali Çelik'in başkanlığında Gediz Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşen Kütahya'daki sanayicilerin ve iş insanlarının sorunlarının, ihtiyaçlarının ve taleplerinin görüşüldüğü değerlendirme toplantısında yapılması gereken çalışmalarla ilgili öneriler istişare edildi. - KÜTAHYA

Ekonomi Toplantısı Muratdağı'nda yapıldı
Ekonomi Toplantısı Muratdağı'nda yapıldı

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Kütahya Valiliği, Kütahya, Ekonomi, Termal, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ekonomi Toplantısı Muratdağı'nda yapıldı - Son Dakika
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