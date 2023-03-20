El Clasico'da gülen taraf Barça! Şampiyonluk artık çok yakın - Son Dakika
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El Clasico'da gülen taraf Barça! Şampiyonluk artık çok yakın

20.03.2023 09:59

İspanya La Liga'da 26. hafta mücadelesinde Barcelona evinde, Real Madrid'i 2-1 yendi. El Clasico'da ezeli rakibini mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Katalanlara galibiyeti getiren golü, 90+2'de Franck Kessie kaydetti.

Barcelona ile Real Madrid, La Liga'nın 26. haftasında Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Katalanlar 2-1 kazandı ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

İLK YARI EŞİTLİK BOZULMADI

Karşılaşmanın 9. dakikasında Barcelonalı Ronaldo Araujo'nun kendi kalesine attığı golle Real Madrid 1-0 öne geçti. Katalan takımı beraberlik golünü 45. dakikada Sergi Roberto ile bulurken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

KESSIE GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda, oyuna girdikten dört dakika sonra ağları havalandıran Real Madrid'den Marco Asensio'nun (Dk. 81) golü VAR hakemi tarafından ofsayt kararıyla iptal edildi. Uzatmaların oynandığı 90+2. dakikada Franck Kessie'nin golüyle öne geçen Barcelona sahadan 2-1 galip ayrıldı.

BARCELONA ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYOR

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren iki takımdan lider Barcelona puanını 68'e çıkararak, Real Madrid (56 puan) ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı. Sahadan galip ayrılan Barcelona, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakaladı. El Clasico'larda 253. kez karşı karşıya gelen iki takımdan Real Madrid'in 101, Barcelona'nın 100 galibiyeti bulunurken, 52 maçta beraberlikle sonuçlandı.

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Son Dakika Spor El Clasico'da gülen taraf Barça! Şampiyonluk artık çok yakın - Son Dakika


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SON DAKİKA: El Clasico'da gülen taraf Barça! Şampiyonluk artık çok yakın - Son Dakika
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