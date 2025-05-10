El Clasico Şampiyonu Belirleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

El Clasico Şampiyonu Belirleyecek

Barcelona ve Real Madrid, La Liga'da şampiyonu belirlemede kritik bir El Clasico oynayacak.

10.05.2025 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun bitmesine dört hafta kala, yarın oynanacak Barcelona ve Real Madrid arasındaki El Clasico şampiyonu belirlemede önemli olacak.

Barselona'daki Montjuic Olimpiyat Stadı'nda oynanacak El Clasico öncesinde La Liga'da lider Barcelona'nın 79, ikinci sıradaki Real Madrid'in ise 75 puanı bulunuyor.

Karşılaşma öncesinde son antrenmanları yapan her iki takımda teknik direktörler basın toplantısına çıkarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona karşısında Arda Güler'in ilk 11'de oynama olasılığı olduğunu belirterek, "Rodrygo takıma döndü, iyi durumda. Arda gibi o da oynayabilir. Çok opsiyon var." dedi.

Ancelotti, bu sezon Barcelona karşısında duran toplarda daha tehlikeli olduklarının hatırlatılması üzerine de "Arda ve Modric gibi iki çok iyi duran topları kullanan futbolcumuz var. Yarın önemli bir maç olacak ve çok önemli isimler var. Eğer oyuncular beni dinlerse, her şey iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Arda'nın yakın çevresine yarınki El Clasico'da ilk 11'de oynayacağı söylediği öğrenildi. Arda bu sezon La Liga'da 10'u ilk 11 olmak üzere toplam 24 maçta oynayıp, 945 dakika sahada kaldı. Milli futbolcunun bu sezon ligde 3 golü var.

Bu arada İspanyol basınına göre Real Madrid'deki son El Clasico maçı olacağı ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen Carlo Ancelotti, yerine en güçlü aday olarak gösterilen ve şu anda Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso ile ilgili bir soruya ise "Haberleri okudum. (Xabi) Büyük işler çıkardı. Onun için tüm kapılar açık." cevabını verdi.

İtalyan teknik adam, "Biz iyiyiz. Motivasyonumuz var ve heyecanlıyız. Çok zor olduğunu bilmemize rağmen bunu başarabiliriz." diyerek, bu sezon oynadıkları üç maçta da yenildikleri Barcelona'yı bu kez deplasmanda mağlup edebileceklerini söyledi.

Diğer yandan Barcelona Teknik Direktörü Hans Dieter Flick de hafta içinde deplasmanda Inter'e 4-3 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin neden olduğu üzüntüyü atlatmanın kolay olmadığını ancak El Clasico için hazır olduklarını ifade etti.

Flick, "İyi gidiyoruz. Inter yenilgisinden sonra herkes bunun kolay olmadığını biliyor ama doğru yoldayız. Önümüzdeki iki haftada neler yapmak istediğimizi konuştuk. Dört maç kaldı. El Clasico önemli. Ne kadar iyi oynayabildiğimizi göstermeliyiz. Kendinize güvenmelisiniz ve oyuncular çok iyi durumda." şeklinde konuştu.

Barcelona bu sezon ezeli rakibi Real Madrid'i La Liga'daki ilk maçta Santiago Bernabeu'da 4-0 mağlup etmiş, Suudi Arabistan'daki İspanya Süper Kupası'nda 5-2'lik galibiyetle kupayı kaldırmış ve son olarak Kral Kupası finalinde de 3-2 kazanmıştı.

Bu zamana kadar toplam 260 kez oynanan El Clasico'da Real Madrid'in 105, Barcelona'nın 103 galibiyeti bulunurken, 52 maç ta beraberlikle sona erdi.

Kaynak: AA

Real Madrid, El Clasico, Barcelona, Politika, La Liga, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor El Clasico Şampiyonu Belirleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı

20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
16:32
İstanbul’da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
08:13
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı
23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
07:54
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem
Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
01:02
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 22:20:04. #7.13#
SON DAKİKA: El Clasico Şampiyonu Belirleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.