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Elazığ'da yüzme yarışları sona erdi - Son Dakika

Elazığ'da yüzme yarışları sona erdi

14.02.2022 11:31
Elazığ'da yüzme yarışları sona erdi

Elazığ'da 3 takım, 30 sporcunun katıldığı okul sporları yıldızlar yüzme yarışları tamamlandı.

Elazığ'da 3 takım, 30 sporcunun katıldığı okul sporları yıldızlar yüzme yarışları tamamlandı.

Elazığ'da 9-11 Şubat'ta olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen okul sporları yıldızlar yüzme yarışları 3 takım 30 sporcunun katılımıyla sona erdi. Yıldız erkeklerde TED Koleji şampiyon olurken, yıldız kızlarda İhsan Tangülü Ortaokulu şampiyon oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Üç gün süren kıyasıya mücadelenin ardından grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek okullarımız belli oldu. Efor ve antrenman isteyen bir branş yüzme. Yarışları takip ettik, Yetenekli yüzücülerimize de şahit olduk. Bir kez daha dereceye giren okullarımızı ve İdarecilerini tebrik ediyor, grup müsabakalarında başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da yüzme yarışları sona erdi
Elazığ'da yüzme yarışları sona erdi
Elazığ'da yüzme yarışları sona erdi

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Şampiyon, Elazığ, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ'da yüzme yarışları sona erdi - Son Dakika Spor


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