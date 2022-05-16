Elazığ İl Özel İdare SK yaz okulu kayıtları başlıyor - Son Dakika

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, yaz spor okulu kayıtları başladı.

Elazığ İl Özel İdaresi Spor Kulübü, çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal gelişimlerine katkı sunmak ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla yaz spor okullarını açıyor. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte faaliyetlerin start alacağı yaz spor okullarında, kayıtlar 23 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. 7-18 yaş aralığındaki futbol, basketbol, tenis, okçuluk, binicilik ve satranç branşlarında faaliyet gösterecek olan İl Özel İdaresi Spor Kulübü yaz spor Okullarında, eğitimler alanlarında uzman antrenörler eşliğinde verilecek. Altyapıda verilen eğitimler neticesinde Türkiye'nin birçok noktasında profesyonel statüde faaliyet gösteren sporcular yetiştiren ve bu anlamda haklı bir gurur yaşayan kulüp, spor okullarında alacakları eğitimler sonunda yetenekleriyle ön plana çıkacak olan gençler için de yine önemli bir kariyer fırsatı oluşturmayı planlıyor.

İl Özel İdaresi Spor Kulübü yaz spor okulları, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından 20 Haziran 2021 tarihinde hizmet vermeye başlayacak. Kayıt işlemleri, İl Özel İdaresi Spor Kompleksi'nde oluşturulan irtibat ofisinde şahsen yapılacak. - ELAZIĞ