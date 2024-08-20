Elazığ TSO Koşusunu King Hesso Kazandı

Spor

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) koşusunu King Hesso isimli safkan, jokeyi Mehmet Taşkaya ile kazandı.

Elazığ Hipodromu'nda yılın en önemli mücadelelerinden biri olan Elazığ TSO koşusu gerçekleştirildi. Koşuda, 3+ yaşlı safkan İngiliz atları yarıştı.1200 metre mesafe üzerinden kum pistte yapılan koşu sonunda Yakup Çelik'in sahibi olduğu 3 numaralı King Hesso isimli safkan, jokeyi Mehmet Taşkaya ile kazandı. Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, kazanan atın sahibi adına Hasan Şimşek'e kupasını takdim etti. TSO Başkanı Sedat Karataş ise kazanan atın jokeyi Mehmet Taşkaya'ya ödülünü takdim etti.

Elazığ hipodromunun ülke çapında önemli koşulara ev sahipliği yaptığını ve bu yapılan bu koşular ile şehrin hem tanıtımına ve de ekonominse önemli katkılar sunulduğunu ifade eden Başkan Alan, tesislerin yarışlar dışına sosyal ve kültürel etkinlikler ile başta geri dönüşüm ve çevre olmak üzere sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yaptığını söyledi. - ELAZIĞ