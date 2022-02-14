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Elazığspor'da Cafer Aydın ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Elazığspor'da Cafer Aydın ile yollar ayrıldı

14.02.2022 20:23
Elazığspor'da Cafer Aydın ile yollar ayrıldı

Elazığspor'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Cafer Aydın ve ekibiyle yollar ayrıldı.

Elazığspor'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Cafer Aydın ve ekibiyle yollar ayrıldı.

Son olarak TFF 3. Lig 1. Grup'un 22. haftası'nda deplasmanda karşılaştığı Karaman Belediyespor'a yenilen ve ateş hattından çıkamayan Elazığspor'da, eleştiri oklarının hedefi olan Teknik Direktör Cafer Aydın ile yollar ayrıldı. Akşam saatlerinde yönetim kuruluyla toplantı yapan Aydın ile yolların ayrılması kararı verildi.

Bordo-beyazlı ekibin yeni hocasını kısa sürede açıklaması bekleniyor. - ELAZIĞ

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Futbol Federasyonu, Elazığspor, Karaman, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor'da Cafer Aydın ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor


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