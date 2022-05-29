Elazığspor'da Mali Genel Kurul zamanı - Son Dakika
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Elazığspor'da Mali Genel Kurul zamanı

29.05.2022 12:32
Elazığspor'da Mali Genel Kurul zamanı

Elazığspor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul toplantısı, 30 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

Elazığspor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul toplantısı, 30 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve kümede kalmayı son hafta galibiyetiyle elde eden Elazığspor'da her yıl düzenli gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul, 30 Mayıs Pazartesi yapılacak. Elazığspor Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantı ve aldığı karara göre Elazığspor Kulübü Derneği'nin mali ve idari konularının müzakere edileceği Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı saat 17.30'da Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kongrede 21 Aralık 2021 tarihi ile 30 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki gelir-gider tablo ve bilançoları genel kurul üyelerine sunulacak. Yapılacak kongrede belirtilen tarihteki bütçelerin ibrası istenecek. Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci kongre 7 Haziran Salı günü yapılacak. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor'da Mali Genel Kurul zamanı - Son Dakika


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