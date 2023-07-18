Eleştirilerin hedefi olmuştu! Yurda dönen Ebrar Karakut'tan ilk açıklamalar - Son Dakika
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Eleştirilerin hedefi olmuştu! Yurda dönen Ebrar Karakut'tan ilk açıklamalar

18.07.2023 17:53

Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları yurda döndü. Dev final hakkında açıklalamlarda bulunan takımın başarılı oyuncularından Ebrar Karakurt, "Türk kadınını çok iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Aldığımız ilk altın madalya ama umarım son olmayacak. Destek veren herkese teşekkürler" dedi.

FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü. Takımın yıldızı Ebrar Karakurt, final hakkında açıklamalarda bulundu.

"TÜRK KADININI ÇOK İYİ TEMSİL ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Göstermiş olduğu performansla akıllarda yer eden ve cinsel tercihi tarafından zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Ebrar Karakurt, "Türk kadınını çok iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Aldığımız ilk altın madalya ama umarım son olmayacak. Destek veren herkese teşekkürler" dedi.

COŞKUYLA KARŞILANDILAR

Havaalanında yüzlerce kişi tarafından beklenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, orada bekleyen kalabalık tarafından büyük bir çoşkuyla karşılandı.

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Ebrar Karakurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eleştirilerin hedefi olmuştu! Yurda dönen Ebrar Karakut'tan ilk açıklamalar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eleştirilerin hedefi olmuştu! Yurda dönen Ebrar Karakut'tan ilk açıklamalar - Son Dakika
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