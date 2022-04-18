Elit Gelişim U17 Ligi - Son Dakika
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Elit Gelişim U17 Ligi

18.04.2022 10:30
Elit Gelişim U17 Ligi

Elit Gelişim U17 Ligi 6. Grupta mücadele eden Yukatel Kayserispor evinde oynadığı maçta Adanaspor'u 7-1 mağlup etti.

Elit Gelişim U17 Ligi 6. Grupta mücadele eden Yukatel Kayserispor evinde oynadığı maçta Adanaspor'u 7-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar aldığı bu galibiyetle puanını 37'ye yükseltti.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Kemal Deliktaş xx, Mustafa Bulduk xx, Hamza Yıldız xx

Yukatel Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk xxx, Muhammed Aybar xxx, (Ahmet Mukan dk.70 x), Mehmet Sarı xxx, Mert Dinç xxx, Mustafa Erdoğan xxx, Burak Efe Arslan xxx, Muhammed Eren Arıkan xxx, (Arda Kılıç dk.60 xxx), Kürşat Türkeş Küçük xxx, Furkan Arslan xxx, Baran Ali Gezek xxx, (Barış Barut dk.70 x), Mecit Kaan Ateş xxx, (Arda Kaya dk.80 xx)

Adanaspor U17: Saffet Vehbi Urhan x, Arda Bulca x, Emirhan Dördü x, (Onur Gökhan dk.39 x), İsmail Sabri Uzun x, Azer İpek x, (Emir Batmaz dk.60 x), Mustafa Hakan Demir x, Emre Koç x, Ayhan Ayhan x, Enes Gildir x, (Berkay Ekinci dk.60 x), Baran Atasever x, Ege Büyükşanalan x

Goller: Baran Ali Gezek (dk.36), Furkan Arslan (dk.47, 90), Mecit Kaan Ateş (dk.56), Arda Kılıç (dk.70, 75), Arda Kaya (dk.86) (Yukatel Kayserispor U17), Berkay Ekinci (dk.85) (Adanaspor U17) - KAYSERİ

Elit Gelişim U17 Ligi

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18 Nisan Pazartesi Spor Gündemi 18 Nisan Pazartesi Spor Gündemi Elit Gelişim U16 Ligi Elit Gelişim U16 Ligi

Mustafa Bulduk, Kayserispor, Adanaspor, Erkilet, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elit Gelişim U17 Ligi - Son Dakika


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