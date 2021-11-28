Elit U17 Ligi 4.Hafta

Elit U17 Ligi 6. Grupta mücadele eden Yuktel Kayserispor ligin 4. haftasında sahasında oynadığı maçta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar aldığı bu mağlubiyetle ligdeki ikinci mağlubiyetini alarak 9 puanda kaldı.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Tolga Selvi xx, Oğuzhan Bahçıvan xx, Muhammed Emin Çolak xx

Yukatel Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk xx, Muhammed Aybar xx, Mehmet Sarı xx, (Serkan Güvercin x dk 39), Mert Dinç xx, Hüseyin Aydın xx, (Mecit Ateş x dk 65), Burak Efe Arslan xx, Samet Türk xx, (Şerafettin Polat x dk 56), Kürşat Türkeş Küçük xx, (Barış Barut x dk 56), Furkan Arslan xx, Baran Ali Gezek xx, Arda Kaya xx, (rda Kılıç x dk 46)

Yeni Malatyaspor U17: Cemil Semih Uğur xxx, Furkan Söyler xxx, Emirhan Yılmazer xxx, Ramazan Doğan xxx, Ömer Topal xxx, Gökberk Durmaz xxx, Talha Buluş xxx, Enes Nas xx (Ömer Çağrı Ataş x dk 60), Oğuzhan Gülmüş xx, (Murat Dönmez x dk 70), Muhammed Ali Acıerik x (Berat Gürsul x dk 46) Mertcan Büker xxx

Gol: Talha Buluş dk 64 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor U17) - KAYSERİ