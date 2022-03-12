Emet'te yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde Cevizdere Zaferinin 100.yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen masa tenisi turnuvası sonunda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Komite üyeliğini, Umut Işık, Özgür Kaya, Baykal Kurt, Kader Sakarya, Raziye Güvercin, Recep Çetin, Gülten Havva Topçu, Yeşim Peker'in yaptığı ve 140 öğrencinin katıldığı turnuva oynanan final maçları ile sona erdi.

Emet Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen finaller sonrası Kızlar kategorisinde Fatma Çınar birinci, Habibe Genç ikinci, Sude Kaya üçüncü olurken, Erkekler kategorisinde Mehmet Deniz birinci, H. İbrahim Arı ikinci, Ahmet Hamdi Köse üçüncü oldu.

Final karşılaşmalarını izleyen Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. - KÜTAHYA