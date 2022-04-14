Emir Vatansever olimpiyatlarda - Son Dakika
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Emir Vatansever olimpiyatlarda

14.04.2022 15:26
Emir Vatansever olimpiyatlarda

Osmangazi Belediyespor'un milli tenisçisi Emir Vatansever, Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) işbirliğiyle Mayıs ayında Brezilya'da düzenlenecek 24. Deaflympics Yaz Oyunları'nda ter dökecek.

Osmangazi Belediyespor'un milli tenisçisi Emir Vatansever, Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) işbirliğiyle Mayıs ayında Brezilya'da düzenlenecek 24. Deaflympics Yaz Oyunları'nda ter dökecek.

Osmangazi Belediyespor'un işitme engelli milli sporcusu Emir Vatansever, olimpiyat hazırlıklarında sona geldi. Haftanın 6 günü çift antrenman yapan genç raket, 24. Deaflympics Yaz Oyunları'nda sessizliğini bozacağını söyledi. Tenis sayesinde tüm engelleri aştığını belirten Vatansever, "Ulusal ve uluslararası arenalarda elde ettiğim derecelerle kısa sürede birçok gence umut oldum. Spor yapmanın hiçbir şekilde engel olmadığını onlara kanıtladım. Şimdi ise olimpiyat yolunda emin adımlarla ilerliyorum. Tüm iddiamı ortaya koyarak, ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmeyi hedefliyorum. Bu heyecanı anlatmak gerçekten tarifsiz" dedi.

Emir'in ülke için büyük bir yetenek olduğunu ifade eden Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı Başantrenörü Nazif Cesur ise, "Bizler, işitme engelli sporcularımızın sesi olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bursa'nın gurur kaynağı olan Emir Vatansever ile kondisyon, kuvvet ve dayanıklılık üzerine antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ın sporcumuzun başarısında büyük rolü var. Bizden hiçbir zaman desteğini esirgemedi. İnşallah, bu emeğin karşılığını olimpiyatlarda altın madalya ile taçlandıracağız" diye konuştu. - BURSA

Emir Vatansever olimpiyatlarda
Emir Vatansever olimpiyatlarda

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Olimpiyat, Osmangazi, Brezilya, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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