Emirhan İlkhan'a durmak yok! - Son Dakika
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Emirhan İlkhan'a durmak yok!

19.07.2022 00:31
Emirhan İlkhan'a durmak yok!

Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, izin günlerinde boş durmuyor.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, izin günlerinde boş durmuyor. Avusturya kampının ardından takıma 3 gün izin verilirken, genç futbolcu antrenmanlarını aksatmıyor.

Beşiktaş'ın, Avusturya kampı öncesinde takıma dahil olmadan Sırbistan'da özel antrenör eşliğinde antrenman yaptıktan sonra kampa katılan Emirhan İlkhan, bu kez de takıma verilen 3 günlük izinde idmanlarını sürdürdü. Siyah-beyazlı ekibin genç ismi, İspanya kampı öncesinde formunu koruyor. Kondisyon ve güç antrenmanlarıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Emirhan, sezona formda girmek için ekstra çalışmalar gerçekleştiriyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Emirhan İlkhan, Avusturya, Sırbistan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emirhan İlkhan'a durmak yok! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emirhan İlkhan'a durmak yok! - Son Dakika
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