Emlak Konut Tarihinde İlk Final - Son Dakika
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Emlak Konut Tarihinde İlk Final

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Emlak Konut, Beşiktaş'ı 91-86 yenerek Kadınlar Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

22.03.2025 01:38
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- Murat Alkaş: "Kulüp tarihinde ilk defa finale kaldık"

EDİRNE - ING Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final müsabakasında Beşiktaş'ı 91-86 mağlup ederek, finale yükselen Emlak Konut'ta başantrenör Murat Alkaş, kulüp tarihinde ilk defa finale kaldıklarını belirtti.

Edirne'de düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final ikinci karşılaşmasında Emlak Konut, Beşiktaş BOA'yı 91-86 mağlup ederek, finale adını yazdırdı. Emlak Konut final karşılaşmasında Çimsa ÇBK Mersin'le şampiyonluk için mücadele edecek. Büyük sevinç yaşayan Emlak Konut takımı oyuncuları finale çıkmanın büyük sevincini yaşadı.

"Kulüp tarihinde ilk defa finale kaldık"

Emlak Konut BaşantrenörüMurat Alkaş, mücadele sonrası yaptığı açıklamada, "Evet öne geçtik, büyük bölümünü de önde geçirdik. Fakat faul problemleri bizi çok bozdu. Maçın sonunda zorlandık ama müthiş karakter koydu oyuncularım bugün. Gerçekten Beşiktaş çok iyi bir takım. Onlara karşı müthiş oynadılar. Kulüp tarihinde ilk defa finale kaldık. Pazar günü burada final oynayacağız, çok mutluyuz. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum, gerçekten bizim için bu çok değerli. Umarım pazar günü de aynı şekilde sahaya çıkarak, güzel mücadele ederiz. Oradan da kazanarak ayrılırız" dedi.

"Kupayı gerçekten istiyoruz"

Emlak Konut oyuncusu Berfin Sertoğlu ise, maçı kazandıkları için mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Son periyotta gerçekten biraz zorlandık ama takım olarak bütün karakterimizi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. İnşallah pazar günü olan maçı da kazanacağız. Kupayı gerçekten istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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