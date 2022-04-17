Emrah Başsan: Kupayı şehrimize getirmek istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Emrah Başsan: Kupayı şehrimize getirmek istiyoruz

17.04.2022 18:25
Emrah Başsan: Kupayı şehrimize getirmek istiyoruz

Yukatel Kayserisporlu futbolcu Emrah Başsan, salı günü Trabzonspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kupada finale gitmek istiyoruz.

Yukatel Kayserisporlu futbolcu Emrah Başsan, salı günü Trabzonspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kupada finale gitmek istiyoruz. Kupayı da şehrimize getirmek istiyoruz" dedi.

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası yarıfinal maçında deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ve pas çalışması yaptı. Sarı kırmızılı takımın deneyimli çalıştırıcısı Hikmet Karaman antrenman sahasında Mert Çetin, Hosseini ve Campanharo ile bir süre toplantı yaptı.

Kayserisporlu futbolcu Emrah Başsan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Emrah Başsan konuşmasında, "Aldığımız galibiyetler güzel oldu. Takım arkadaşlarım, hocalarım ve size doğum günümü kutladığınız için teşekkür ederim. Galibiyetlerden ötürü hem kazandığımız hem kaybettiğimiz çok şey oldu. Hocamız her şeyin farkında. Önümüzde kupa maçı var. Kupa maçına konsantre olduk. Hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda elimizden geleni yapacağız. Kupada finale gitmek istiyoruz. Kupayı da şehrimize getirmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımızla birlikte bir hava yakaladık. Bunu da sahaya yansıtarak güzel bir çıkış yakalarız" ifadesinde bulundu.MİGUEL CARDOSO: BU MAÇLAR ZOR

İdman öncesi açıklama yapan Kayserisporlu futbolcu Miguel Cardoso, "Bildiğiniz gibi bu tarz maçlar, çok zor maçlar. Kupada iki Trabzonspor maçı olacak. İlkini deplasmanda oynayacağız. Sonra içeride oynayacağız. Bu maçlar zor. Şimdi yarı finaldeyiz. Öncelikli olarak ilk maça odaklanmamız gerekiyor. Daha sonra da kupanın ikinci maçına bakacağız" şeklinde konuştu.

Emrah Başsan: Kupayı şehrimize getirmek istiyoruz
Emrah Başsan: Kupayı şehrimize getirmek istiyoruz
Emrah Başsan: Kupayı şehrimize getirmek istiyoruz
Emrah Başsan: Kupayı şehrimize getirmek istiyoruz
Emrah Başsan: Kupayı şehrimize getirmek istiyoruz
YORUMLAR
500
Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçının biletleri satışa çıkarıldı Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçının biletleri satışa çıkarıldı

Türkiye Kupası, Emrah Başsan, Trabzonspor, Salı, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Emrah Başsan: Kupayı şehrimize getirmek istiyoruz - Son Dakika


Son Dakika
18:09 Kavgaya katılmak için evden izin alamayan Muhammet, 2. kattan atlayarak kolunu kırdı!
18:05 Hakan Ural'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu
18:00 Emre Belözoğlu'nu sinirlendirecek hamle! Beşiktaşlı futbolcu için Galatasaray da devreye girdi
17:52 Rusya ve Ukrayna Mariupol hakkında farklı açıklamalarda bulundu!
17:48 Meteoroloji sarı kod ile uyarmıştı! Sağanak yağış Trakya'da başladı
17:38 Metin Şentürk iftar programı için espriyi patlattı: Cumhurbaşkanımızı iftar programında iyi gördüm
17:33 Kupa Voley finalinde Vakıfbank şampiyon oldu
17:11 Aykut Kocaman, Fatih Terim'den gelen teklifi ilk kez açıkladı
17:09 Yalova'da oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası gündeme geldi
16:39 MHK'de istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik başkan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 18:40:16. #1.11#
SON DAKİKA: Emrah Başsan: Kupayı şehrimize getirmek istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement