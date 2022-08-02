Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı - Son Dakika
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Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı

02.08.2022 11:28
Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı

Galatasaray, Emre Akbaba'nın performansı ve Midtjylland'ın 8 milyon avroda ısrar etmesi üzerine Evander'in transferi konusunda ısrarcı olmama kararı aldı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Galatasaray, 10 numara transferi için de Evander'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Danimarka ekibine 6.5 milyon avro teklifte bulundu. Ancak Midtjylland, 8 milyon avroda ısrarcı olunca yöneticiler transferden vazgeçme noktasına geldi.

EMRE AKBABA ETKİSİ

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Alanyaspor forması giyen ve Galatasaray'a geri dönen Emre Akbaba, hazırlık maçlarındaki performansıyla dikkatleri üzerinde çekmeyi başardı. Milli futbolcu da yönetime, "Ben varken transfere gerek yok" mesajı göndererek kendisine olan güvenini ortaya koydu.

29 yaşındaki orta sahanın gösterdiği performanstan sonra yönetim Evander transferi için yapılan 6.5 milyon avroluk teklifin üzerine çıkmama kararı aldı.

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