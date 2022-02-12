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Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı - Son Dakika

Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı

12.02.2022 20:21

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir yeni transferleri Pizzi ve Serdar Gürler'in golleriyle Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi.

Başakşehir yeni transferleriyle galibiyete uzandı. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında İstanbul'da oynanan Başakşehir- Gaziantep karşılaşması nefes kesti. Temponun yüksek olduğu maçta gülen taraf Başakşehir oldu.

Emre Belözoğlu, esi dostu Erol Bulut'u üzdü! Başakşehir'i yeni transferleri taşıdı

PERDEYİ PİZZİ AÇTI

Başakşehir'de yeni transfer Pizzi, 34. dakikada pedeyi açtı. Golün asistini de bir diğer yein transfer Trezeguet yaptı.

YENİLERİN MAÇI

Başakşehir 86. dakikada yeni transferlerden Serdar Gürler'in golüyle galibiyete erişti. İstanbul ekibi 37 puana yükselirken, Gaziantep FK 35 puanda kaldı.

ESKİ DOSTUNU ÜZDÜ

Emre Belözoğlu, geçen sezon Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Erol Bulut'a puan vermedi. Bulut maçtan önce, "Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'de uzun yıllar çalışmak güzel olurdu" açıklamasını yaptı.

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Spor Toto Süper Lig, Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı - Son Dakika
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