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Emre Belözoğlu: Görevimin başındayım - Son Dakika
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Emre Belözoğlu: Görevimin başındayım

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yaşanan olaydan sonra takımı yalnız bırakmayacağını ve görevinin başında olduğunu söyledi. Başkanın istifasının ardından futbol federasyonunun karar vereceğini belirten Belözoğlu, görevi bıraktığı iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

Emre Belözoğlu: Görevimin başındayım
12.12.2023 - 19:44,
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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Çeşitli yerlerde görevi bıraktığım yazılıyor, bunlar doğru değil. Bu şartlarda asla takımı yalnız bırakamam, görevimin başındayım" dedi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Darbeyle yere düşen Meler'e yerde de bazı kişiler tekme attı. Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yaşanan olaydan sonra ilk kez konuştu. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Belözoğlu takımdaki görevinin devam ettiğini ve bu şartlarda görevden kaçmayacağını söyledi. Halil Umut Meler'in başına gelen talihsiz, üzücü ve asla tasvip edilmeyecek bu olayda derinden bir üzüntü yaşadığını dile getiren Emre Belözoğlu, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Başkan Faruk Koca istifa etti. Şu anda ligin seyri ile ilgili futbol federasyonumuz kararlar verecek. Biz gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Çeşitli yerlerde görevi bıraktığım yazılıyor, bunlar doğru değil. Bu şartlarda asla takımı yalnız bırakamam, görevimin başındayım" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu: Görevimin başındayım - Son Dakika
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