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Emre Belözoğlu rüyası sona erdi! Yenilgiler arka arkaya geliyor - Son Dakika

Emre Belözoğlu rüyası sona erdi! Yenilgiler arka arkaya geliyor

22.01.2022 21:02
Emre Belözoğlu rüyası sona erdi! Yenilgiler arka arkaya geliyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak arka arkaya ikinci mağlubiyetini aldı. Göztepe ise ligdeki üst üste dördüncü galibiyetini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.Göztepe, arka arkaya 4. galibiyetini aldı. Başakşehir, üst üste ikinci maçından da puansız ayrıldı.

Emre Belözoğlu rüyası bitti! Yenilgiler peş peşe geliyor

SON DAKİKA GOLÜ YETMEDİ

Göztepe'nin son haftalardaki golcüsü Cherif Ndiaye bu maçı da boş geçmedi. Ndiaye 38'de öne geçirdi, 87'de Halil Akbunar skoru eşitledi. 90+5'te Aleksic'in attığı gol Başakşehir'e yetmedi.

Emre Belözoğlu rüyası bitti! Yenilgiler peş peşe geliyor

SARI KART GÖRDÜ

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maç sonu hakem Arda Kardeşler'e sert itirazlar yaptı. Belözoğlu itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Emre Belözoğlu rüyası bitti! Yenilgiler peş peşe geliyor
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Spor Toto Süper Lig, Emre Belözoğlu, Başakşehir, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu rüyası sona erdi! Yenilgiler arka arkaya geliyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu rüyası sona erdi! Yenilgiler arka arkaya geliyor - Son Dakika
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