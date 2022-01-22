Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.Göztepe, arka arkaya 4. galibiyetini aldı. Başakşehir, üst üste ikinci maçından da puansız ayrıldı.
Göztepe'nin son haftalardaki golcüsü Cherif Ndiaye bu maçı da boş geçmedi. Ndiaye 38'de öne geçirdi, 87'de Halil Akbunar skoru eşitledi. 90+5'te Aleksic'in attığı gol Başakşehir'e yetmedi.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maç sonu hakem Arda Kardeşler'e sert itirazlar yaptı. Belözoğlu itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
Son Dakika › Spor › Emre Belözoğlu rüyası sona erdi! Yenilgiler arka arkaya geliyor - Son Dakika Spor