Şehitkamil Belediye Başkanı Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Liseler Arası Bilgi Yarışması\'nda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencileri ve okullarını ödüllendirdi. Yarışmanın finalinde birinci olan okula çok fonksiyonlu yazıcı, öğrencilere tablet verildi. İkinci olan okula yazıcı, öğrencilere bisiklet hediye edildi. Üçüncü olan okula kitap seti, öğrencilere eşofman takımı verildi. Dördüncü olan okula ise sportif malzeme seti, öğrencilere spor ayakkabı hediye edildi.

11.03.2024 14:33  Güncelleme: 14:39
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Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencileri ve okullarını ödüllendirdi.

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen Liseler Arası Bilgi Yarışması finali, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) yapıldı.

Final ve ödül töreni programına Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

553 lisenin katıldığı yarışmanın finalinde Vehbi Dinçerler Fen Lisesi, Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi, Özel Deva Fen ve Teknoloji Lisesi ve Özel İşlem Fen Lisesi yarıştı. Yarışmayı Vehbi Dinçerler Fen Lisesi birinci, Özel Deva Fen ve Teknoloji Lisesi ikinci, Özel İşlem Fen Lisesi üçüncü, Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi dördüncü oldu.

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, dereceye giren öğrencileri ve okul idarecilerini tebrik etti.

Birinci olan okula çok fonksiyonlu yazıcı, öğrencilerine tablet, ikinci olan okula yazıcı, öğrencilerine bisiklet, üçüncü olan okula kitap seti, öğrencilerine eşofman takımı, dördüncü olan okula sportif malzeme seti, öğrencilerine spor ayakkabı armağan edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şehitkamil Belediye Başkanı Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika


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