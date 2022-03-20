Endonezya Grand Prix'sine Miguel Oliveira damga vurdu - Son Dakika
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Endonezya Grand Prix'sine Miguel Oliveira damga vurdu

20.03.2022 14:41
Endonezya Grand Prix'sine Miguel Oliveira damga vurdu

MotoGP'de 2022 takviminin ikinci yarışı Endonezya'da koşuldu.

MotoGP'de 2022 takviminin ikinci yarışı Endonezya'da koşuldu. Endonezya Grand Prix'sine Red Bull sporcu su Miguel Oliveira damga vurdu.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2022 takviminin ikinci yarışı Endonezya'da koşuldu. Şiddetli yağmur nedeniyle gecikmeli başlayan yarışa Red Bull sporcusu Miguel Oliveira damgasını vurdu. Islak pistte hiç hata yapmayan Oliveira, son dünya şampiyonu Quartararo'dan 3 saniye önde damalı bayrağı gördü.

Şiddetli yağış sebebiyle startı ertelenen yarış büyük bir heyecana sahne oldu. Yağmur ve pistteki su birikintileri nedeniyle pilotların zor anlar yaşadığı yarış oldukça çekişmeli geçti. İlk kez Mandalika Pisti'nde yapılan Endonezya GP'de hiç hata yapmayan Oliveira, damalı bayrağı ilk gören isim olmayı başardı.

Islak pistte hatasız sürüş

Yarışa yedinci sıradan başlayan Miguel Oliveira, iyi bir start alarak motosikletini ikinciliğe konumlandırdı. Startın ardından liderlik Jack Miller, son dünya şampiyonu Fabio Quartararo ve Miguel Oliveira'nın arasında el değiştirse de Oliveira bitişe 15 tur kala Jack Miller'dan birinciliği devraldı. 20 tur üzerinden koşulan yarışın geri kalan kısmında hiç hata yapmayan Red Bull KTM pilotu Oliveira, Endonezya'da damalı bayrağı gören ilk isim oldu. Son dünya şampiyonu Fabio Quartararo ikinci olurken, bir diğer Red Bull sporcusu Johann Zarco finişi üçüncü geçti.

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Endonezya Grand Prix'sine Miguel Oliveira damga vurdu
Endonezya Grand Prix'sine Miguel Oliveira damga vurdu

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Miguel Oliveira, Grand Prix, Endonezya, MotoGP, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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