Enes Şahin'in iki golüyle öne geçen Fethiyespor, Ankaragücü'yle 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Enes Şahin'in iki golüyle öne geçen Fethiyespor, Ankaragücü'yle 2-2 berabere kaldı

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Enes Şahin\'in iki golüyle öne geçen Fethiyespor, Ankaragücü\'yle 2-2 berabere kaldı
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Yeni teknik direktörü Mustafa Ceviz yönetimindeki Fethiyespor, Fethiye İlçe Stadı'nda Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı; ev sahibi Enes Şahin'in 15 ve 33'üncü dakikalardaki golleriyle iki kez öne geçti. Bu sonuçla Ankaragücü puanını 8'e, Fethiyespor 5'e taşıdı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik patronu Mustafa Ceviz yönetiminde çıktığı ilk sınavda deplasmanda İnegölspor'a yenilmekten kurtulamayan Fethiyespor iç sahada Ankaragücü'yle iki kez öne geçtiği maçta berabere kaldı: 2-2. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanna karşılaşmada ev sahibinin 15 ve 33'üncü dakikalarda Enes Şahin'le attığı gollere konuk Ankaragücü 31'inci dakikada Atakan Güner ve 52'nci dakikada Enes Tepecik'le karşılık verdi. Bu skorla Ankaragücü puanını 8, Fethiyespor 5 yaptı.

Kaynak: DHA
FethiyesporAnkaragücüFethiyeFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Enes Şahin'in iki golüyle öne geçen Fethiyespor, Ankaragücü'yle 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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