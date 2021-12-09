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Engeller, hedef 12'den vurularak aşılıyor - Son Dakika

Engeller, hedef 12'den vurularak aşılıyor

09.12.2021 12:29

- Engeller, hedef 12'den vurularak aşılıyor Bedensel engelli bireylerin hayatı okçuluk ile değişti Düzce'de tesadüfen tanıştığı engelli birey ile okçuluk sporuna başlayan antrenör Gökhan Cengiz, başarı yolculuğuna şimdilerde 7 sporcuyla devam ediyor.

- Engeller, hedef 12'den vurularak aşılıyor

Bedensel engelli bireylerin hayatı okçuluk ile değişti

DÜZCE - Düzce'de tesadüfen tanıştığı engelli birey ile okçuluk sporuna başlayan antrenör Gökhan Cengiz, başarı yolculuğuna şimdilerde 7 sporcuyla devam ediyor. Cengiz'in 'onlar benim yol arkadaşım' dediği sporcular, engelleri aşmak için hedefi 12'den vurmak istiyor.

Geçtiğimiz yıl sokakta tesadüfen tanıştığı engelli birey ile okçuluk sporuna başlayan, daha sonra ise 7 kişilik Bedensel Engelliler Okçuluk Takımının kurulmasına öncülük eden antrenör Gökhan Cengiz, engellerin aşılması için çalışmalarını sürdürüyor. Engelli bireylerin sosyal yaşamına sporla katkı sunan Cengiz'e bir destek de Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Takımın tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan Bakan Kasapoğlu, sporcu sandalyesi ile de bedensel engellilere destek oldu. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü salonlarında okçuluk eğitimlerini almaya devam eden engelli okçuların hedefi ise gelecek kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na hediye etmek.

"Onlar benim yol arkadaşım"

Tesadüfen tanıştığı bedensel engelli sporcu ile okçuluk çalışmalarına başladıklarını belirten Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü Gökhan Cengiz, "1 sporcu ile başlamıştık, şuanda 7 tane sporcumuz var. 2 sporcumuz 18 yaş altı, 5 tanesi ise 12 yaş üstü sporcularımız. Engelli arkadaşlarımız ile birlikte yola çıktık. Onlar benim yol arkadaşım, inşallah bu yolumuzun sonu güzel olacak. İlimizi ve ülkemizi bu sporda temsil etmek istiyoruz. Antrenmanlarımızda, il müdürlüğümüzün ve bakanlığımız tüm imkanlarını sporcu kardeşlerimiz için kullanıyoruz. Yakın zamanda tekerlekli sandalye yardımın da da bulunuldu, çok teşekkür ediyorum. Sporcularımız malzeme ve salon konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor.

Hem sporcularım hem de şahsım adına Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyorum" dedi.

"Okçuluk ailemiz zamanla büyüdü"

Gökhan Cengiz ile tanıştıktan sonra okçuluk sporuna ilgi duymaya başlayan bedensel engelli sporcu Miray Vildan Sakallı, "Yaklaşık 2 yıldır okçuluk sporu ile ilgileniyorum. Okçuluk sporundaki ailemiz zamanla büyüdü. Bu süre zarfında hiç malzeme eksiğimiz olmadı, sporcu sandalyemizde bakanımız Muharrem Kasapoğlu'nun destekleri ile bizlere ulaştı. Bakanımıza çok teşekkür ediyorum ve selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"Her gün buraya gelerek çalışıyoruz"

Sporcu Mesut Ergül de, arkadaşları sayesinde okçuluk sporuna başladığını belirterek, "Okçuluk sporuna başlayan arkadaşlarım zamanla kendilerini geliştirdi. Ben de okçuluk sporunu az da olsa seviyordum, bu yüzden başladım. Gökhan hocamız ile tanıştık, kendisi bize okçuluk kursuna aldı. Her gün salona gelerek çalışmalar yaptık. Gökhan hocamız çalışmalarımızda bize çok yardımcı oldu. Kendi çocuklarıyla ilgilendiği gibi bizimle de ilgileniyor. Araçlara inip, binişlerimizde bile bize yardımcı oluyor. Gökhan hocamıza, bize hem yardımcı olduğu hem de okçuluk sporunu öğrettiği için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Kaza sonrasında okçuluk sporuna başladım"

4 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrasında omurilik felci olan, daha sonra ise okçuluk sporuna başlayan Özkan Acar ise "Antrenörümüz sayesinde bedensel engelliler okçuluk sporuna başladım. Takımımızla birlikte bir yola çıktık. Okçuluk sporunda çok güzel ilerliyoruz. Desteklerini esirgemeyen Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederiz" dedi.

Engeller, hedef 12'den vurularak aşılıyor
Engeller, hedef 12'den vurularak aşılıyor
Engeller, hedef 12'den vurularak aşılıyor
Engeller, hedef 12'den vurularak aşılıyor
Engeller, hedef 12'den vurularak aşılıyor
Engeller, hedef 12'den vurularak aşılıyor
Engeller, hedef 12'den vurularak aşılıyor
Engeller, hedef 12'den vurularak aşılıyor
Engeller, hedef 12'den vurularak aşılıyor
Engeller, hedef 12'den vurularak aşılıyor

Bedensel Engelliler, Engelli, Okçuluk, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Engeller, hedef 12'den vurularak aşılıyor - Son Dakika Spor


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