Engelleri Aşan Başarı Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Engelleri Aşan Başarı Hikayesi

Engelleri Aşan Başarı Hikayesi

Görme engelli Asım Kurt, goalball sayesinde hayatını değiştirdi, spor ve öğretmenlik yapıyor.

21.04.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKSARAY'da kampa gelen Asım Kurt (28), 8 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası görme yetisini kaybettiğini ve 4'üncü sınıftayken beden eğitim öğretmeninin tavsiyesiyle başladığı goalball sporu sayesinde, hayatının değiştiğini söyledi. Sporla yaşama tutunduğunu belirten Kurt, "Şu an Türkiye Goalball Erkek Milli Takımı'nda oynuyorum. Aynı zamanda rehber öğretmen olarak görev yapıyorum. Spora başladığımda kimsenin bana 'Engellisin' bakışı olmadığı için, hayata olumlu baktım. Her şeyin bir zorluğu var ama diğer insanlar için de zorluklar var" dedi.

Aksaray'a takımıyla kampa gelen Asım Kurt, yaklaşık 20 yıl önce İstanbul'da manevra yapan su tankerinin çarptığı kaza sonucu görme yeteneğini kaybettiğini anlattı. O dönem hayattan kopma noktasına geldiğini söyleyen Kurt, "8 yaşındayken trafik kazası geçirdim. O zamanlar temiz su taşıyan tankerler vardı. İstanbul'da su almaya çıkmıştım. Bizim sokak çıkmaz sokaktı, araba geri manevra yaparken beni görmemiş, ben de caddeye çıkıyordum. Ben de onu duymadım. Arkamdan geldiği için çarpması sonucunda kafatası kemiklerim kırılmış. O da göz sinirlerine baskı yaparak bundan dolayı görme organımı kaybettim. Türkan Sabancı Görme Engelliler İlkokulu'na giderken, 4'üncü sınıfta beden eğitim öğretmenim Zafer Erdem, bağımsız hareketimin iyi olması sebebiyle spor yapmamı tavsiye etti. Onun yönlendirmesiyle goalballa başladım. Önce okul turnuvalarında oynadım. Daha sonra genç milli takım, yıldızlar milli takımda, son 3 yıldır da aktif olarak milli takımda oynuyorum" dedi.

'ÖĞRENCİLERE HAYATIMDAN ÖRNEKLER VERİYORUM'

Spor sayesinde hayata tutunduğunu ve eğitimini de sürdürüp Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olduğunu belirten Kurt, 2020'de Yenidoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne öğretmen olarak atandığını söyledi. Mesleğini ve sporu aynı anda sürdürmeye devam ettiğini ifade eden Kurt, "Ailem beni her konuda destekledi. 'Şunu yapamazsın, bunu yapamazsın' demediler. Onların bende katkısı çok büyük. O yüzden ailem, beni hiç engelli gibi hissettirmedi. Bisiklete bindim, ağaca tırmandım, yaşıtlarım ne yapıyorsa aynısını yaptım. Bunu spor branşında da gösterdim. Bu spora başladığımda kimsenin bana 'Engellisin' bakışı olmadığı için, hayata olumlu olarak baktım. Her şeyin bir zorluğu var ama diğer insanlar için de zorluklar var. Bu bilinçte olduğum için hiçbir zaman görme engelimin, kendim için sorun teşkil olmasına izin vermedim. Bu şekilde de yaşamaya devam ediyorum. Öğrenciler, bana geldiği zaman, 'Hocam bunda zorlanıyoruz, şöyle zorluklar var' dediğinde, hep hayatımdan örnekler veriyorum. Benim de hayatımda zorluklarım var. Herkesin zorluğu var. İnsan kaldıramayacağı yükü yüklenmiyor. Sende bu oluyorsa demek ki, kaldırabiliyorsun ki bu sana gelmiştir. Direkt onları olumlu yönde hayata tutunmalarını sağlıyorum. Yüzde 100 görme engelim var. Tamamını kaybettim ama hayata iyi bakmaya çalışalım. Bardağı, dolu tarafından görmeye çalışalım. Ben hep öyle yapıyorum, faydasını gördüm. Onlara bunu tavsiye ediyorum. Bir de sporla uğraşan, uğraşmak isteyen engellilere, tavsiye ediyorum. Çünkü çok büyük kazanımlar sağlıyorsunuz" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Milli Takım, trafik, Yaşam, Kaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Engelleri Aşan Başarı Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Havalimanı’na üç uçak aynı anda iniş yaptı İstanbul Havalimanı'na üç uçak aynı anda iniş yaptı
Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki
Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye’ye yönelik saldırı planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planını onayladı

17:40 İtirafçı Murat Abbas’tan Murat Ongun’u zora sokacak ifade İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade
16:50 Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü Hatırlamadığı tek an var Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var
15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
01:26 Konya’da gençler arasında çıkan tartışmada silahlı kavgaya dönüştü Konya'da gençler arasında çıkan tartışmada silahlı kavgaya dönüştü
00:29 İstiklal Caddesi’nde yangın Mahsur kalan çocuk kurtarıldı İstiklal Caddesi'nde yangın! Mahsur kalan çocuk kurtarıldı
00:18 Harvard Üniversitesi’nde silah sesleri Harvard Üniversitesi'nde silah sesleri
00:03 Trump: Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar Trump: Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar
23:49 Meriç Nehri’nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu Meriç Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
23:40 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez
23:11 Kırklareli’nde büyük ihmal Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar Kırklareli'nde büyük ihmal! Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 18:13:11. #7.11#
SON DAKİKA: Engelleri Aşan Başarı Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement