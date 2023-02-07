Enkaz altındaki güreşçilerden yüreklere su serpen haber! Taha Akgül, kurtarılma anlarını yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi

Enkaz altındaki güreşçilerden yüreklere su serpen haber! Taha Akgül, kurtarılma anlarını yayınladı

07.02.2023 14:02

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 30-40 güreşçinin göçük altında kaldığını duyuran milli güreşçi Taha Akgül, son paylaşımında yapılan çalışmalarda 2 güreşçinin kurtarıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından güreşçilerin kurtarılma anını paylaşan Akgül, "Milli takımdan arkadaşlarımız, çıraklarımız Ahmet ve Utku çok şükür enkazdan çıkarıldılar" dedi. Enkaz altında kalan sporcularla ilgili açıklama yapan Türkiye Güreş Federasyonu, kurtarılan güreşçi sayısının 8 olduğunu duyurdu.

Büyük kayıplara neden olan deprem sonrası Milli güreşçi Taha Akgül, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunmuştu. Akgül, " Kahramanmaraş'ta güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır. Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah'ım sen yardım et yarabbi!" paylaşımı yapmıştı. Güreşçilerden sevindiren haber geldi.

8 GÜREŞÇİ KURTARILDI

Türkiye Güreş Federasyonu, enkaz altında kalan sporcular ile ilgili açıklama yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altında kalan güreşçilerimiz için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar kurtarılan güreşçi sayımız 8'e ulaşmıştır." denildi.

KURTARILMA ANINI PAYLAŞTI

Taha Akgül, 2 güreşçinin göçük altından kurtarılma anlarını, "Milli takımdan arkadaşlarımız, çıraklarımız Ahmet ve Utku çok şükür enkazdan çıkarıldılar. Türkiye eşofmanı yine sırtlarında darısı diğer kardeşlerimize inşallah.'' ifadelerini kullanarak paylaştı.

İşte Taha Akgül'ün yaptığı o paylaşım;

YORUMLAR
500
Güreşçilerden sevindiren haber! Taha Akgül göçük altından çıkarılma anlarını paylaştı Güreşçilerden sevindiren haber! Taha Akgül göçük altından çıkarılma anlarını paylaştı Voleybolcu Betül-Bedrettin Çakır çifti depremde hayatını kaybetti Voleybolcu Betül-Bedrettin Çakır çifti depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş, Taha Akgül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Enkaz altındaki güreşçilerden yüreklere su serpen haber! Taha Akgül, kurtarılma anlarını yayınladı - Son Dakika


Son Dakika
14:20 29 saat sonra gelen mucize! 2 aylık bebek sağ olarak kurtarıldı, görevlinin sözü herkesi duygulandırdı
14:14 Göçük altında yeri tespit edilen kadın 24 saattir kurtarılmayı bekliyor
14:16 Vatandaşın yardım talebine sessiz kalarak telefonuyla ilgilenen Nurettin Canikli, gelen mesajı yayınlayarak açıklama yaptı
14:02 2 aylık bebek, 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı! Görevlinin sözleri göz yaşarttı
13:56 Enkaz altındaki güreşçilerden yüreklere su serpen haber! Taha Akgül, kurtarılma anlarını yayınladı
13:49 Depremzedeye tavrı gündem olmuştu! Canikli tepkiler sonrası, gönderdiği mesajın görüntülerini paylaştı
13:41 Deprem sonrası acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarına fahiş artış yapıldı iddiası! Ticaret Bakanlığı denetim başlattı
13:38 Beyaz Sezon ilan edebilir! Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından TFF olağanüstü toplanıyor
12:45 Güreşçilerden sevindiren haber! Taha Akgül göçük altından çıkarılma anlarını paylaştı
12:41 Uyuduğu esnada göçükten çıkarılan küçük çocuktan gülümseten tepki: Ne oluyor ya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2023 14:29:41. #1.11#
SON DAKİKA: Enkaz altındaki güreşçilerden yüreklere su serpen haber! Taha Akgül, kurtarılma anlarını yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement