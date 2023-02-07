Enkaz altındaki güreşçilerden yüreklere su serpen haber! Taha Akgül, kurtarılma anlarını yayınladı

Büyük kayıplara neden olan deprem sonrası Milli güreşçi Taha Akgül, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunmuştu. Akgül, " Kahramanmaraş'ta güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır. Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah'ım sen yardım et yarabbi!" paylaşımı yapmıştı. Güreşçilerden sevindiren haber geldi.

8 GÜREŞÇİ KURTARILDI

Türkiye Güreş Federasyonu, enkaz altında kalan sporcular ile ilgili açıklama yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altında kalan güreşçilerimiz için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar kurtarılan güreşçi sayımız 8'e ulaşmıştır." denildi.

KURTARILMA ANINI PAYLAŞTI

Taha Akgül, 2 güreşçinin göçük altından kurtarılma anlarını, "Milli takımdan arkadaşlarımız, çıraklarımız Ahmet ve Utku çok şükür enkazdan çıkarıldılar. Türkiye eşofmanı yine sırtlarında darısı diğer kardeşlerimize inşallah.'' ifadelerini kullanarak paylaştı.

İşte Taha Akgül'ün yaptığı o paylaşım;