Erbaaspor Yönetimi TFF Başkanını Ziyaret Etti

Spor

Tokat'ın Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Erbaaspor Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na makamında ziyarette bulundu.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç'ın da katıldığı görüşmede Erbaaspor Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Göktaş ile Cihat Akın Arslan da yer aldı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç, ziyaretin sonunda Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve Erbaaspor Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Göktaş ile Cihat Akın Arslan'a Tokat ilini simgeleyen 60 numaralı A Milli Takım forması takdim etti. - İSTANBUL