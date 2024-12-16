Sezon başı transfer edilen takımın tecrübeli stoperi Ercan Coşkun, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı sonrası göz yaşlarına engel olamadı.
Elazığspor'un tecrübeli futbolcusu Ercan Coşkun, pazar günü oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı maçının ardından duygusal anlar yaşadı. Maçın 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmasının ardından gözyaşlarını tutamayan Ercan, takımının son dakikalarda yediği golle berabere kalması sonucu büyük bir üzüntü yaşadı.
Öte yandan sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda takımın sağ beki Berşan Yavuzay'ın MR'ı çekilecek. - ELAZIĞ
Son Dakika › Spor › Ercan Coşkun Maç Sonu Gözyaşlarına Boğuldu - Son Dakika
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