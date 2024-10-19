Ercan Yıldız Yeniden Badminton Federasyonu Başkanı

Spor

Türkiye Badminton Federasyonu 7. Olağan ve Mali Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Ercan Yıldız seçildi.

The Green Park Hotel'de gerçekleşen genel kurulda mevcut başkan Ercan Yıldız, tek aday olarak seçime girdi.

Yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla yapılan oylama sonucunda 169 delegenin oyunu alan Ercan Yıldız, tekrar başkanlık koltuğuna oturdu. Seçimde 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçimden sonra delegelere teşekkür eden Ercan Yıldız, "Yeni dönemde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Badmintonu ileri taşımak için gece gündüz çalışacağız. Olimpiyatlarda başarıyı yakalayacağız. Altyapımıza da önem verip geleceğin sporcularını yetiştireceğiz. Katılım gösteren, destek veren tüm delegelerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ercan Yıldız başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulunda Resul Çiftçi, Ali İhsan Acar, Muharrem Özen, Rüveyda Çiftçi, Zafer Şahin, Hüseyin Fil, Öznur Çalışkan Şimşek, Mehmet Tural, Şaban Kırcalı ve Gökhan Dandin yer alıyor.