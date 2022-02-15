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Erdekli atlet Aleyna Karaca Sırbistan'da yarıştı - Son Dakika

Erdekli atlet Aleyna Karaca Sırbistan'da yarıştı

15.02.2022 14:10
Erdekli atlet Aleyna Karaca Sırbistan'da yarıştı

Sırbistan-Belgrat kentinde düzenlenen U-20 Gençler Balkan Atletizm Şampiyonası sona erdi.

Sırbistan-Belgrat kentinde düzenlenen U-20 Gençler Balkan Atletizm Şampiyonası sona erdi.

U-20 Gençler Balkan Atletizm Şampiyonası'nda yarışan 19 sporcu arasında Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Aleyna Karaca da yer aldı.

Turnuvaya katılan 14 takım arasında Türkiye şampiyonayı 2. olarak tamamlarken, Milli Atlet Aleyna Karaca dereceye giremedi.

Sırbistan-Belgrat kentinde düzenlenen U-20 Gençler Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı aynı zamanda Milli Takım Atletizm Antrenörü Niyazi Gülhan da hazır bulundu.

Belgrat/Sırbistan U-20 Gençler Balkan Atletizm Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından açıklama yapan Gülhan, "Sporcum Aleyna Karaca bu yarışmada madalya alamadı. Canı sağ olsun ama Milli Takımımızdaki diğer sporcularımızın madalya kazanmaları bizleri çok mutlu etti. Bizde bundan sonra daha çok, daha dikkatli çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Diğer yandan, Bursa'da U-16 Salon Atletizm Şampiyonası yapıldığını hatırlatan Gülhan, "Bursa Osmangazi Atletizm Salonu'nda yapılan U-16 Salon Atletizm Şampiyonasında Yüksek Atlama Dalı'nda sporcum Derya Sayraman Türkiye Şampiyonu olmuştur." diye konuştu. - BALIKESİR

Erdekli atlet Aleyna Karaca Sırbistan'da yarıştı

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Sırbistan, Atletizm, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erdekli atlet Aleyna Karaca Sırbistan'da yarıştı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Erdekli atlet Aleyna Karaca Sırbistan'da yarıştı - Son Dakika
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