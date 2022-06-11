Erden Timur oyunu kullandı

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek'in listesinde yer alan Erdem Timur oyunu kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek'in seçilmesi durumunda Sportif A.Ş'de görev alacak olan Erden Timur da oyunu kullandı. Timur, 17 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Daha sonra basın mensuplarına konuşan Erden Timur, "Bizim açımızdan güzel bir seçim dönemi geçti. Bu sevgi dilini sonuna kadar sürdürebildiğimiz için çok mutluyum. Galatasaray için yapacak çok proje var. Galatasaray'ın gerçekten çok şeye ihtiyacı var. Burası demokrasi şöleni. Düğün günü gibi Galatasaray'ın. Genel kurul üyeleri ne karar verecekse sonuç o olacak. İnşallah her koşulda, herkes Galatasaray'a katkı sunmaya hazır. Bu seçim de bu şekilde geçtikten sonra yapacak çok iş var. Çok hızlı bir şekilde kolları sıvayıp, o işlere koyulmak gerekiyor. Galatasaray'ın en çok birliğe ihtiyacı var. O yüzden bu seçimden sonra yavaş yavaş o birliğe doğru, irade o yöne doğru gelir. Sessiz çoğunluğun iradesi birlik yönünde. Daha çok sevgi iklimi yönünde. Sonuçta Türkiye'nin en zor günlerinde bile Galatasaray bütün ülkeye umut olmuş. Şu anda da o umuda ihtiyacımız var. İnşallah başarılı yıllarla, Avrupa'daki eskiden özlenen başarılarla Galatasaray ülkeye umut olmaya devam eder" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL