Üye Girişi
Erling Haaland yarışını Real Madrid kazandı! 2023 yazında imzayı atacak - Son Dakika

Erling Haaland yarışını Real Madrid kazandı! 2023 yazında imzayı atacak

14.02.2022 18:36

Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'ın hangi takıma transfer olacağı merak ediliyordu. Transfer savaşının kazananı belli oldu. Norveçli futbolcunun, 2023 yılının yaz mevsiminde Real Madrid'e imza atacak.

Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'ın hangi takıma transfer olacağı uzun zamandır merakla bekleniyordu. Norveçli yıldız futbolcuyu transfer etmek isteyen Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Liverpool, Bayern Münih ve PSG gibi dev kulüpler arasındaki transfer savaşının kazananı belli oldu.

Erling Haaland yarışını Real Madrid kazandı! 2023 yazında transfer olacak

Bild gazetesinin haberine göre; 21 yaşındaki yıldız futbolcu Real Madrid'e transfer olacak. Alman gazetesinin iddiasına göre, Norveçli futbolcu 2023 yılının yaz mevsiminde İspanyol ekibine imzasını atacak. 150 milyon Euro piyasa değeri olan Haaland'ın transfer maliyetiyle ilgili bir bilgi ise verilmedi. Yıldız futbolcunun bu yaz transfer döneminde Real Madrid'e katılmak istediği yazılırken Madrid ekibinin 2023 yılının yaz mevsiminde transferin gerçekleşmesini istediği ve transferin bu tarihte gerçekleşeceği yazıldı.

20 MAÇTA 23 GOL 6 ASİST

Erling Haaland, bu sezon Borussia Dortmund forması altında çıktığı 20 maçta 23 gol atarken 6 asist yaptı. Toplamda 29 gole doğrudan katkı veren Haaland, gelecek yıllarda dünya futboluna damgasını vuracak en önemli isim olarak gösteriliyor.

YORUMLAR
500

Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester, Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erling Haaland yarışını Real Madrid kazandı! 2023 yazında imzayı atacak - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
18:35 Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 farklı konuyu kapsayan anlaşma imzalandı
18:21 Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı, kendi evliliğinden örnek verdi!
18:19 İşten çıkıp evine giden kadın, korkudan donup kaldı! Salonunda karşılaştığı manzara akıl durduran cinsten
18:13 İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kuru güncellendi! Yeni fiyatlar 5 gün sonra geçerli olacak
18:11 FETÖ tutuklusu Nusret Muğla ölümünden sonra Bülent Arınç'tan 2 sayfalık mektup: Gözler kararmıştı
18:02 Alişan ve Buse'nin evlilikleri neden çıkmaza girdi? Sunucu Bircan Bali'den pasta iddiası
17:52 Melih Gökçek'ten KDV indirimiyle ilgili bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı
17:32 Fren yerine gaza basan şahıs dehşet saçtı! O anlar anbean kamerada
17:27 Gazeteci Sedef Kabaş'ın toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi!
17:24 Ricardo Quaresma sakatlanan futbolcuyu kucağında taşıdı! Ardından sarı kart yedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 18:43:29. #1.12#
SON DAKİKA: Erling Haaland yarışını Real Madrid kazandı! 2023 yazında imzayı atacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement