Erman Toroğlu'dan şaşırtıcı şampiyonluk kehaneti: 6 maç önce şampiyonluğu ilan edebilir - Son Dakika
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Erman Toroğlu'dan şaşırtıcı şampiyonluk kehaneti: 6 maç önce şampiyonluğu ilan edebilir

12.03.2022 23:25
Erman Toroğlu'dan şaşırtıcı şampiyonluk kehaneti: 6 maç önce şampiyonluğu ilan edebilir

Trabzonspor'un Göztepe'yi 4-2 mağlup ettiği karşılaşma hakkında ünlü yorumcu Erman Toroğlu değerlendirmelerde bulundu. Bordo-mavililerin Süper Lig'de en erken şampiyonluğa ulaşacak takım olacağını düşündüğünü söyleyen Toroğlu, "Trabzonspor'un fikstürüne baktığımız zaman Karagümrük maçında şampiyonluğu koparabilir. Bu sezon 3 maçlık bir rekor var galiba o rekor bu sene kırılır. 6 maç önce şampiyonluğu ilan edebilir." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi 4-2 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdürdü. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu karşılaşmayı A Spor ekranlarında değerlendirdi.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"ADAM SANKİ 40 YILLIK STOPERMİŞ GİBİ TOP OYNUYOR"

İyi teknik adam önce yedek kulübesini iyi hazırlar, yedek kulüben hazır değilse o maçları hiçbie zaman çeviremezsin. Yedek Abdullah Avcı'nın yedek kulübesi iyi ve kendisi de bunları iyi hazırlıyor. Mesela Ahmetcan, ilk çıktığında bu çocuk acayip şeyler yapıyor dedik ama hiç göstermeden enteresan top oynamaya başladı. Adam sanki 40 yıllık stopermiş gibi top oynuyor. Çizgiden 3 top çıkardı.

"OYUNA GİRDİ FARK YARATTI"

Siopis ve Abdulkadir'den vazgeçemiyor hoca. Mesela Berat bir türlü halledemiyor işi. Dorukhan olduğu zaman daha farklı. Oyuna girdi fark yarattı. Bir yerde teknik adam oynatır ama bir yerde de futbolcu oynar.

"İKİSİ DE MÜTHİŞ SİLAH"

İkinci yarı verdiği boş alanları oyuncu değişkliğiyle biraz daha daralttı ve artık Göztepe rahat top oynayamadı. İki oyuncu Trabzonspor'da biri Djaniny, diğeri de Visca. İkisi de inanılmaz faydalı. İkisi de müthiş silah. Djaniny'i iyi kullanıyor ikinci yarı.

"6 MAÇ ÖNCE ŞAMPİYONLUĞU İLAN EDEBİLİR"

Trabzonspor'un fikstürüne baktığımız zaman Karagümrük maçında şampiyonluğu koparabilir. Bu sezon 3 maçlık bir rekor var galiba o rekor bu sene kırılır. 6 maç önce şampiyonluğu ilan edebilir.

YORUMLAR
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Trabzonspor, adım adım şampiyonluğa gidiyor! Göztepe maçını 4 golle kazandı Trabzonspor, adım adım şampiyonluğa gidiyor! Göztepe maçını 4 golle kazandı Göztepe maçının ardından Göztepe maçının ardından

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Son Dakika Spor Erman Toroğlu'dan şaşırtıcı şampiyonluk kehaneti: 6 maç önce şampiyonluğu ilan edebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erman Toroğlu'dan şaşırtıcı şampiyonluk kehaneti: 6 maç önce şampiyonluğu ilan edebilir - Son Dakika
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