Eroğlu: Gençlerbirliği Süper Lig'de Olmalı

Spor

- Hüseyin Eroğlu: " Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de olması gerektiğini düşünüyorum"

ANKARA - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İlk geldiğimizde de amacımız Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e çıkartmak ve ligde de devam etmekti. Bu kulüpte olmaktan dolayı mutluyum zaten. Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de olması gerektiğini düşünen biriyim ve orada çalışmayı seve seve istiyorum" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Ankara şubesine ziyarette bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek sorularını cevapladı. Eroğlu, ziyaretinde Gençlerbirliği'nin gidişatı, alt yapı takımı ve Süper Lig hedefi hakkında konuştu. İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorusuna Süper Lig'e çıkılması halinde takımda kalacağını vurgulayarak cevap veren Eroğlu, "Tabii ki istiyorum. Kontratımız da o yönde. Bir hedef doğrultusunda istikrar değerli ve önemli. Başkanımızla bunu da konuşmuştuk. İlk geldiğimizde de amacımız Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e çıkartmak ve ligde de devam etmekti. Bu kulüpte olmaktan dolayı mutluyum zaten. Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de olması gerektiğini düşünen biriyim ve orada çalışmayı seve seve istiyorum. Kontratımız da bu yönde" diye konuştu.

"Ben transferde çok az hata yapacağımızı hatta hata yapmayacağımızı düşünüyorum"

Süper Lig'e çıkıldığı takdirde kadroyu bozmayacağını ifade eden Eroğlu, "Geçişler kolay olmuyor. Kadromuzda Süper Lig'de oynayabilecek belli başlı oyuncularımız var. Ali Hocam ile bir ekibimiz var. Orada oyuncu taraması yapıyoruz. Oyuncu portföyümüz çok yüksek. Avrupa'da gurbetçi oyuncu portföyümüz de çok yüksek. Bunu en iyi şekilde değerlendiririz. Süper Lig'e çıktıktan sonra bu süreç bizim için çok daha kolay olacaktır çünkü bizler kulübün maddi anlamda değer yitirmemesi, doğru transferler yapılması, kulübün bünyesine uygun transferler yapılması için çalışacağız. Tabii ki hatalar olabilir istediğin oyuncuyu getirirsin ama uyum sağlayamaz. Ben transferde çok az hata yapacağımızı hatta hata yapmayacağımızı düşünüyorum. Çok iyi ve doğru bir ekip oluştu" ifadelerini kullandı.