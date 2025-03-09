Eroğlu'ndan Maç Sonu Açıklamalar - Son Dakika
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Eroğlu'ndan Maç Sonu Açıklamalar

Eroğlu\'ndan Maç Sonu Açıklamalar

Gençlerbirliği, Çorum FK'ya 2-1 kaybetti. Eroğlu, oyun süresinin uzaması gerektiğini belirtti.

09.03.2025 18:51
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Çorum FK müsabakasının ardından, "Topun oyunda kaldığı sürenin biraz daha uzaması gerektiğini düşünüyorum. Önde olan takımların yerde kalmaları hoş bir şey değil. Yerde kalınmamalı, bu mağlubiyet için bahane değil ama bana doğru gelmiyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Kaybettiğimizden dolayı üzgünüz gelen taraftarlarımıza burada galibiyet etmek istiyorduk. Bir teknik direktör değişikliği zaten futbolda özellikle ülkemizde bir reaksiyon oluşturuyor. Rakip o anlamda bize oranla daha agresifti daha istekliydi. Özellikle ilk yarı oyunun ilk yarısını ben analiz olarak da söyleyebilirim ki daha istekli daha çabuk daha hırslı oynamak zorundaydık. Maç sürekli yavaş tempoda ilerledi. Rakibe pozisyon vermedik ancak istediğimiz oyunu oynayamadık. Kazandığımız toplarla da son vuruşu yapamadık. Üretkenlik anlamında çok iyi değildik ancak tabii ki rakip de bu anlamda avantaj sağladı. İkinci yarı yaptığımız değişiklikler, formasyon değişikliği bizi aslında oyun anlamında üstünlüğü bize geçirdi. Gol atmak için riskler aldık, ikinci golü yemememiz gerekiyordu. Bu süreç bizim için üzücüydü 2-0'dan geri dönme anlamında şanslarımız vardı ama gerçekleştiremedik. Önemli bir serimiz vardı. Belirli bir noktada bitireceksin, kaybedeceğin bir an olacak. Futbol bu çünkü. Önümüzdeki maçlarla telafi etmek zorundayız. 5 dakikalık bir uzatma doğru değildi. Topun oyunda kaldığı sürenin biraz daha uzaması gerektiğini düşünüyorum. Önde olan takımların yerde kalmaları hoş bir şey değil. Yerde kalınmamalı, bu mağlubiyet için bahane değil ama bana doğru gelmiyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eroğlu'ndan Maç Sonu Açıklamalar - Son Dakika

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